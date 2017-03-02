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 03 / 02 / 17    18:43
 03 / 02 / 17    17:00
 03 / 02 / 17    16:55
 03 / 02 / 17    16:34
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03 / 02 / 17

ФССП прокомментировала данные об участии в законной схеме по отмыванию денег
03 / 02 / 17

Роскомнадзор не будет заставлять «большую тройку» операторов работать в Крыму
03 / 02 / 17

Киев заявил, что украинские танки не участвуют в боевых действиях в Донбассе
03 / 02 / 17

Церковь заявила, что претендует только на культовые сооружения «Херсонеса Таврического»
03 / 02 / 17

ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты в зоне .su
03 / 02 / 17

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
03 / 02 / 17

Неизвестный напал на военных у входа в Лувр
03 / 02 / 17

Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок российской нефти
03 / 02 / 17

Минфин в ближайший месяц закупит валюту на 113,1 млрд рублей
03 / 02 / 17

В Крымской епархии заявили, что не претендуют на древнее городище в Херсонесе
03 / 02 / 17

ФНС республики собирает базу данных на крымчан, нелегально сдающих жильё в аренду
03 / 02 / 17

Миссия ОБСЕ сообщила об украинских танках в Авдеевке
03 / 02 / 17

"Коммерсант" узнал о схеме отмывания денег через судебных приставов
03 / 02 / 17

Чуркин назвал поведение украинской делегации в СБ ООН разнузданным и одиозным
03 / 02 / 17

Постпред США при ООН: антироссийские санкции должны сохраняться до возвращения Крыма Украине
03 / 02 / 17

ВМС США объяснили появление своего ракетного эсминца в Черном море
02 / 02 / 17

Правительство РФ выделило 20 млрд рублей на борьбу с ВИЧ
02 / 02 / 17

Белый дом опроверг смягчение санкций в отношении ФСБ РФ
02 / 02 / 17

Вашингтон ослабил санкции в отношении ФСБ РФ
02 / 02 / 17

МВД допустит концентрацию спирта в крови водителя до 0,3 г
02 / 02 / 17

Правительство Великобритании опубликовало план Brexit
02 / 02 / 17

Путин рассказал о финансировании украинскими олигархами Хиллари Клинтон
02 / 02 / 17

Путин объяснил обострение ситуации в Донбассе попыткой Киева "выбить деньги"
02 / 02 / 17

ВГТРК подала иск к структуре Первого канала на 192 млн рублей
02 / 02 / 17

Путин уволил 16 генералов МЧС, МВД и СК
02 / 02 / 17

Путин назначил Олега Камшилова прокурором Крыма
02 / 02 / 17

Власти Крыма анонсировали приезд депутатов из Германии, Франции и Италии
02 / 02 / 17

Европарламент проголосовал за предоставление Грузии безвизового режима
02 / 02 / 17

Киевский суд арестовал плавучий ресторан Януковича
02 / 02 / 17

Правительство приняло план приватизации на 2017-2019 годы
 

Гость в студии «В контексте»: председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов

От села Родниковского к перевалу Чертова Лестница можно проложить с десяток маршрутов. И среди них есть тропа по ущелью речки Боса мимо одноименного водопада. Зимой водопад бывает полноводным, но мы застали его в виде белой колонны. А подо льдом журчала вода…

Гость в студии «В контексте»: заместитель директора по автоматизации Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого Алла Очеретяная
 
 
 03 / 02 / 17   13:30 / события

Руководители, их замы и главбухи севастопольских ГУ и ГУПов отчитаются о своей зарплате в Интернете
 03 / 02 / 17   11:27 / события

В Севастополе перевозчики масштабно нарушают правила перевозки людей
 03 / 02 / 17   10:46 / события

В Севастополе судебные приставы приостановили деятельность «Московской ярмарки»
 03 / 02 / 17   09:59 / события

Жительница Севастополя зарабатывала на медкнижках с «липой»
 02 / 02 / 17   19:18 / события

В Севастополе горел магазин швейной фабрики им. Нины Ониловой
 02 / 02 / 17   18:03 / события

В Севастополе в 2016 году прокуроры выявили более 10000 нарушений федерального законодательства
 02 / 02 / 17   17:37 / события

В Севастополе крановщик получил удар током и упал в котлован, откуда его достали спасатели
 02 / 02 / 17   16:36 / события

Виктор Танифа назначен руководителем Следственного управления Следкома по Севастополю
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