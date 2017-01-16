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 16 / 01 / 17    18:32
 16 / 01 / 17    18:20
 16 / 01 / 17    17:39
 16 / 01 / 17    17:25
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16 / 01 / 17

Крымчан просят сообщать о ямах на дорогах по телефону и через Интернет
16 / 01 / 17

В России запретили импорт товаров для нужд обороны страны
16 / 01 / 17

Минздрав предложил ограничить зарплату руководителей медучреждений
16 / 01 / 17

Неймара назвали самым дорогим футболистом мира
16 / 01 / 17

Владимир Путин утвердил Основы политики регионального развития до 2025 года
16 / 01 / 17

Президент Украины поручил МИДу подать иск против России в Международный суд ООН
16 / 01 / 17

Оплату труда глав ПФР, ФСС и ФОМС привязали к зарплате их подчиненных
16 / 01 / 17

Британские ВМС сопроводят идущую от берегов Сирии авианосную группу РФ
16 / 01 / 17

Убийцу российского посла в Турции захоронили на безымянном кладбище
16 / 01 / 17

Вандалы повредили мемориальную доску в честь Вацлава Гавела в Киеве
16 / 01 / 17

Господдержка ключевых отраслей промышленности РФ в 2017 году составит 107,5 млрд руб
16 / 01 / 17

Найден «черный ящик» разбившегося под Бишкеком Boeing
16 / 01 / 17

Кабмин утвердил правила общественного контроля за ЖКХ
16 / 01 / 17

Путин установил 27 марта Днем войск национальной гвардии
16 / 01 / 17

Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"
16 / 01 / 17

Более 20 коллекторских агентств получили лицензию
16 / 01 / 17

Минобрнауки работает над возобновлением выдачи образовательных кредитов
16 / 01 / 17

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в Киргизии
16 / 01 / 17

Владельцем разбившегося под Бишкеком Boeing была Avia Cargo Turkish
16 / 01 / 17

Facebook примет меры против фальшивых новостей перед выборами в Германии
16 / 01 / 17

Состояние восьми богатейших людей оказалось равно капиталу половины населения мира
16 / 01 / 17

Посольство Турции: разбившийся в Киргизии Boeing не принадлежал Turkish Airlines
16 / 01 / 17

Минздрав Киргизии: число жертв крушения Boeing под Бишкеком превысило 30 человек
16 / 01 / 17

Более 10 частных домов разрушено из-за падения самолета в Киргизии
16 / 01 / 17

Правительство назначило строителя железной дороги из Крыма
16 / 01 / 17

Под Бишкеком рухнул летевший из Гонконга самолет турецкой авиакомпании
16 / 01 / 17

Мария Захарова рассказала о попытке вербовки спецслужбами США российского дипломата
16 / 01 / 17

В Краснодарском крае пять детей провалились под лед, один ребенок спасен
16 / 01 / 17

Трамп предположил условия сделки с Россией по снятию санкций
15 / 01 / 17

«Интерфакс»: Россия после сокращения военного присутствия в Сирии сохранит два военных объекта
 

Гости в студии «В контексте»: начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю Константин Невоструев и помощник благочинного Севастопольского округа, протоиерей Стефан Сломчинский

Гость в студии «В контексте»: младший научный сотрудник отдела внегалактической астрономии Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров

Гости в студии «В контексте»: директор городского Центра социальных и спортивных программ Севастополя Виктор Краев, лидер команды по регби «Летучий голландец» Глеб Борисенко и председатель и капитан клуба «Летучий Голландец» Павел Малявский
 
 
 16 / 01 / 17   17:51 / события

В Севастополе можно будет воспользоваться платформой «iGrajdanin»
 16 / 01 / 17   15:11 / события

Севастополец украл у матери ноутбук и продал
 16 / 01 / 17   12:54 / события

«Севморзавод» отремонтирует судно «Черноморнефтегаза» «Мыс Тарханкут»
 16 / 01 / 17   12:24 / события

На маршруте Артбухта — Радиогорка будет работать только один катер
 16 / 01 / 17   12:10 / события

Новый директор департамента по территориальному развитию Севастополя представлен правительству города
 16 / 01 / 17   11:46 / события

В среднем севастопольские врачи получают почти 44 тысячи рублей в месяц
 13 / 01 / 17   09:17 / события

В Севастополе определили места для Крещенских купаний
 12 / 01 / 17   18:34 / события

В Севастополе лже-соцработница «нагрела» стариков как минимум на 600 тысяч рублей
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