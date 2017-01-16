Гости в студии «В контексте»: начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю Константин Невоструев и помощник благочинного Севастопольского округа, протоиерей Стефан Сломчинский Гость в студии «В контексте»: младший научный сотрудник отдела внегалактической астрономии Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров Гости в студии «В контексте»: директор городского Центра социальных и спортивных программ Севастополя Виктор Краев, лидер команды по регби «Летучий голландец» Глеб Борисенко и председатель и капитан клуба «Летучий Голландец» Павел Малявский