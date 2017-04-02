Гость в студии «В контексте»: председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов От села Родниковского к перевалу Чертова Лестница можно проложить с десяток маршрутов. И среди них есть тропа по ущелью речки Боса мимо одноименного водопада. Зимой водопад бывает полноводным, но мы застали его в виде белой колонны. А подо льдом журчала вода… Гость в студии «В контексте»: заместитель директора по автоматизации Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого Алла Очеретяная