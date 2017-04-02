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 05 / 02 / 17    15:21
 04 / 02 / 17    17:57
 04 / 02 / 17    17:54
 04 / 02 / 17    17:45
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05 / 02 / 17

Сборная России проиграла в финале ЧМ по хоккею с мячом
05 / 02 / 17

США выразили обеспокоенность ростом насилия на Украине
05 / 02 / 17

ОНФ предложит Минобороны альтернативную площадку для парка «Патриот»
05 / 02 / 17

Суд в США отклонил запрос Минюста на восстановление иммиграционного указа
05 / 02 / 17

Адвокат крымскотатарского Меджлиса Эмиль Курбединов вышел на свободу
05 / 02 / 17

Bloomberg: ЕС хочет продлить в марте антироссийские санкции
05 / 02 / 17

Миссия ОБСЕ подтвердила гибель мирных жителей при обстрелах Авдеевки
05 / 02 / 17

Дональд Трамп провел беседу с Петром Порошенко
04 / 02 / 17

Латвия возвела стену длиной в 23 км на границе с Россией
04 / 02 / 17

В Минобороны ответили на заявление Хирурга о парке "Патриот" в Севастополе
04 / 02 / 17

Владимир Жириновский планирует выдвинуться в президенты РФ в 2018 году
04 / 02 / 17

Жириновского переизбрали председателем ЛДПР
04 / 02 / 17

Умер народный артист РСФСР Георгий Тараторкин
04 / 02 / 17

Власти Крыма будут издавать газету на украинском языке
04 / 02 / 17

Российские эксперты проверили аэропорт Каира на готовность к ЧС
04 / 02 / 17

Постпреды России и США при ООН провели переговоры в Нью-Йорке
04 / 02 / 17

Актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину
04 / 02 / 17

Совмин Крыма принял решение о ликвидации противотуберкулезного санатория «Сосняк»
04 / 02 / 17

В Луганске взорвана машина начальника управления Народной милиции ЛНР, происшествие назвали терактом
03 / 02 / 17

ФССП прокомментировала данные об участии в законной схеме по отмыванию денег
03 / 02 / 17

Роскомнадзор не будет заставлять «большую тройку» операторов работать в Крыму
03 / 02 / 17

Киев заявил, что украинские танки не участвуют в боевых действиях в Донбассе
03 / 02 / 17

Церковь заявила, что претендует только на культовые сооружения «Херсонеса Таврического»
03 / 02 / 17

ЦБ получил право блокировать мошеннические сайты в зоне .su
03 / 02 / 17

ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10% годовых
03 / 02 / 17

Неизвестный напал на военных у входа в Лувр
03 / 02 / 17

Белоруссия подала в суд из-за сокращения поставок российской нефти
03 / 02 / 17

Минфин в ближайший месяц закупит валюту на 113,1 млрд рублей
03 / 02 / 17

В Крымской епархии заявили, что не претендуют на древнее городище в Херсонесе
03 / 02 / 17

ФНС республики собирает базу данных на крымчан, нелегально сдающих жильё в аренду
 

Гость в студии «В контексте»: председатель постоянного комитета Законодательного собрания Севастополя по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов

От села Родниковского к перевалу Чертова Лестница можно проложить с десяток маршрутов. И среди них есть тропа по ущелью речки Боса мимо одноименного водопада. Зимой водопад бывает полноводным, но мы застали его в виде белой колонны. А подо льдом журчала вода…

Гость в студии «В контексте»: заместитель директора по автоматизации Центральной городской библиотеки имени Л.Н. Толстого Алла Очеретяная
 
 
 03 / 02 / 17   13:30 / события

Руководители, их замы и главбухи севастопольских ГУ и ГУПов отчитаются о своей зарплате в Интернете
 03 / 02 / 17   11:27 / события

В Севастополе перевозчики масштабно нарушают правила перевозки людей
 03 / 02 / 17   10:46 / события

В Севастополе судебные приставы приостановили деятельность «Московской ярмарки»
 03 / 02 / 17   09:59 / события

Жительница Севастополя зарабатывала на медкнижках с «липой»
 02 / 02 / 17   19:18 / события

В Севастополе горел магазин швейной фабрики им. Нины Ониловой
 02 / 02 / 17   18:03 / события

В Севастополе в 2016 году прокуроры выявили более 10000 нарушений федерального законодательства
 02 / 02 / 17   17:37 / события

В Севастополе крановщик получил удар током и упал в котлован, откуда его достали спасатели
 02 / 02 / 17   16:36 / события

Виктор Танифа назначен руководителем Следственного управления Следкома по Севастополю
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